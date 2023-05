APSL apoia novos criadores com “Título Criador Revelação”

Uma das grandes novidades do Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano, que se realiza de 23 a 25 de Junho no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais, é a atribuição do “Título Criador Revelação”.

Este título será atribuído ao criador que tenha registado os seus primeiros animais nos últimos 5 anos (2018) e que obtenha o maior número de pontos no Festival, de acordo com o regulamento do Concurso.

A APSL procura assim promover os novos criadores e incentivar os mesmos a participar no maior evento nacional de promoção ao cavalo Lusitano.

