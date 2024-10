Apoio de Mansour bin Zayed às corridas de cavalos árabes é elogiado

A Federação Internacional de Autoridades de Corridas de Cavalos Árabes (IFAHR), e a Autoridade Francesa de Corridas de Cavalos (France Galop) elogiaram o apoio inabalável e o patrocínio do sheike Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente e vice-primeiro ministro dos Emirados Árabes Unidos,pelo papel fundamental no avanço das corridas de cavalos árabes.

Esse reconhecimento ocorreu durante a 28ª Assembleia Geral Anual da IFAHR, realizada em Paris, que reuniu representantes de países membros e autoridades do setor de corridas de cavalos árabes de várias partes do mundo. A reunião faz parte dos esforços contínuos da federação para fortalecer e consolidar a posição de destaque das corridas de cavalos árabes no cenário internacional.

Durante o evento, foi enfatizado o significativo apoio do sheike Mansour, que há mais de 12 anos contribui de forma contínua para o desenvolvimento das corridas, patrocinando competições em mais de 25 países. O compromisso do sheike em elevar o prestígio global dos cavalos árabes e impulsionar as conquistas deste desporto foi amplamente reconhecido e elogiado pelos participantes.