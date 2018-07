Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da formação “APERFEIÇOAMENTO DE TREINADORES”, que se realizará no Cardiga Training Center, polo de formação, da Academia Equestre João Cardiga, em Barcarena, Oeiras, dias 5, 6, 12 e 13 de Agosto 2018 (domingos e segundas feiras).

A formação dirige-se ao publico interessado e a todos os treinadores, que pretendam revalidar do seu TPTD-Titulo Profissional de treinador desportivo, uma vez que é validada pelo IPDJ-Instituto Português do Desporto e Juventude e FEP-Federação Equestre Portuguesa e dá 5UC (Unidades de credito).

Conforme o estabelecido pela Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, em conjugação com Portaria n.º 326/2013, de 1 de novembro, o Título Profissional de Treinador de Desporto tem a validade de 5 anos, podendo ser revalidado por igual período, desde que sejam obtidas 10 Unidades de Crédito em ações de formação contínua, devidamente certificadas pelo IPDJ, IP e realizadas no período de vigência do Título em questão.

Enviamos o calendário de Formação 2018, actualizado, bem como Ficha de Inscrição.

Para se inscrever basta devolver a referida Ficha preenchida e acompanhada do comprovativo de transferência bancária, no valor de 50%, da formação escolhida.

Os candidatos deverão enviar, ainda, os seguintes documentos:

– Copia do Cartão de Cidadão

– Copia da Cédula de Treinador

– Comprovativo de seguro FEP atualizado e Nº FEP