António Matos Almeida vence Grande Prémio em Alfeizerão 21 Janeiro, 2020

O primeiro CSN-A, de 2020, no CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão decorreu nos dias 17,18 e 19 de Janeiro. Ao longo dos três dias estiveram cerca de 150 conjuntos em prova. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista, Cristina Laranjeiro.

António Matos Almeida com G&C Urika du Plessis registou o melhor tempo 30,10s, sem faltas no desempate, vencendo assim o GP. Duarte Seabra foi segundo classificado, com MHS Fernhill, também sem faltas (31,09s) e em terceiro lugar ficou Hugo Carvalho com Extraordiner que penalizou 4 pontos em 31,78s.

Na prova de 1,40m de sexta, o vencedor foi novamente António Matos Almeida com G&C Urika du Plessis, e no sábado o triunfo pertenceu a Francisco Fleming com Dublin S.

No sábado, o Pequeno Grande Prémio, com obstáculos a 1.35m, foi ganho por Francisco Vaz Fontes com Chalou du Rouet, sem faltas e com um tempo no desempate de 35,59s.

Na prova de 1,30m do primeiro dia de concurso o primeiro lugar foi para o conjunto Rafael Guimarães Rodrigues com Celina. Na prova de 1.20m de sexta e de sábado, António Matos Almeida com Canada Z venceram a prova. Na mesma prova mas no domingo, foi Hugo Carvalho com Forever do Kranich o vencedor.

Na prova de 1,10m da primeira jornada a vitória foi para Hugo Cardoso Tavares com Incognito T. Na mesma prova, mas no sábado, foi João Guilherme Patrício com Quattu os vencedores. No Domingo, a vitória foi para Rafael Guimarães Rodrigues com Falcão.

Na prova de 1,00m Emma Gaston ganhou com Kyleen Ricardo na sexta, no sábado foi Ana Nobre Guedes com Zidane e no Domingo foi Clara Silva Fernandes com Gary Cooper.

