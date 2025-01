Andalucía Sunshine Tour 2025: António Matos Almeida brilha no Pequeno Grande Prémio

O cavaleiro português António Matos Almeida conquistou uma brilhante vitória no Pequeno Grande Prémio do Pré-Andalucía Sunshine Tour 2025 em Vejer de la Frontera, disputado neste sábado na pista principal de areia Milton. Montando a talentosa égua de 8 anos Clair Matin PS, António liderou um desempate disputado, com obstáculos a 1,40 metros de altura, tendo registado o tempo imbatível de 32,44 segundos, garantindo o lugar mais alto do pódio. Esta vitória marcante veio após um início de temporada promissor, com a dupla já ocupando posições de destaque em Vejer em outras três provas, incluindo um segundo lugar com Clair Matin PS na última quinta-feira.

Determinados a superar o cavaleiro brasileiro Felipe Guinato, que havia assumido a liderança provisória com Garota, António e Clair Matin PS entraram em pista com precisão e estratégia. O percurso impecável da dupla tirou quase dois segundos do tempo de Felipe, assegurando uma vitória dominante para Portugal e reafirmando a forte parceria entre cavaleiro e égua.

O brasileiro Felipe Guinato e Garota de Ipanema MC terminaram em segundo lugar, com um sólido tempo de 34,36 segundos. Já o sueco Jacob Hellström, montando Charles, completou o pódio na terceira posição. A competição também contou com excelente desempenho dos cavaleiros alemães, com Kendra Claricia Brinkop e Chinook Pommex Z em quarto lugar, seguidos de Jens Baackmann e Zealand 3 na quinta posição.

Este resultado reforça a competitividade do Andalucía Sunshine Tour 2025, um evento que promete continuar a ser palco de performances de alto nível nesta temporada.

Resultados completos AQUI