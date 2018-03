Alunos da EPDRA transferidos do pólo Centro Escola devido à chuva forte 16 Março, 2018 9:22

As fortes chuvas e vento que se fizeram sentir na passada quarta-feira, levaram a que a direção da EPDRA tomasse como “medida preventiva” a transferência de três turmas do pólo Centro Escola (um edifício no centro da freguesia, antigo Colégio Infante de Sagres) para a Herdade da Murteira.

O diretor João Quinas explicou ao mediotejo.net que, tratando-se de um edifício antigo, com cerca 70 anos, carece de obras, havendo problemas na cobertura que levam a infiltrações constantes, e escorrências de água da chuva. Prevê-se entrada em obra no verão, orçada em cerca de 120 mil euros.

“Devido às chuvadas muito fortes, por problemas na cobertura, ainda começou por ali a pingar, e tendo nós aqui salas na Herdade [da Murteira], o segundo pólo, transportámo-los para cá, e vão continuar por aqui até esta sexta-feira”, explicou o diretor da escola, referindo que a situação foi mais flagrante em duas salas do piso superior do Centro Escola, garantindo não existir nada de maior gravidade a registar.

“O edifício tem cerca de 70 anos, está previsto entrar em obras este verão, mas não vale a pena estarmos a sujeitar os alunos a algum risco. As escadas e o piso estão molhados, pinga nos corredores, e provavelmente em correrias poderia suceder algum acidente. Nesse aspecto, decidimos transferi-los”

O diretor frisou que foi orçamentado para este ano a intervenção naquele pólo da EPDRA pela DGEstE (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares), referindo que reuniu com a Secretária de Estado em novembro passado, onde lhe foi dada a garantia de obras de remodelação no verão deste ano, que abrangem ” toda a estrutura, paredes e o telhado”.

“A obra será lançada entretanto, pedi para a obra não ser lançada antes de maio/junho para podermos concluir as aulas e não haver transtornos aos próprios alunos, uma vez que para além das salas naquele pólo, funciona também o internato masculino, que neste momento está completo com 70 alunos”,

Fonte: Joana Santos (Mediotejo)