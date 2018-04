Alter do Chão em Festa em Abril 7 Abril, 2018 19:17

Está a chegar mais uma grande Festa do Cavalo e IV Feira Agropecuária da EPDRAC… Este evento realiza-se de 20 a 25 de Abril.

Cerca de 150 expositores de produtos regionais como o vinho, mel, enchidos e azeite, bem como de actividades comerciais e industriais relacionadas com a agropecuária e artesanato, vão participar em mais uma edição da Feira de S.Marcos/Festa do Cavalo e Feira Agropecuária em Alter do Chão.

O evento é promovido pela Câmara Municipal e Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão.

Segundo a vice-presidente do município de Alter do Chão, Tânia Falcão, os eventos têm como objetivos promover e divulgar o que de melhor se faz naquele concelho e na região, sobretudo o trabalho que é realizado na Coudelaria de Alter em torno da preservação do cavalo Lusitano Alter Real.

A Festa do Cavalo, que realça a tradição equestre da vila de Alter do Chão, integra também, espectáculos musicais, com destaque para os HMB e Carminho e os já habituais concursos do Cão Pastor, Cão de Serra de Aires e Rafeiro do Alentejo.

O Cavalo volta a ser um dos expoentes máximos de Alter no ano em que a Coudelaria celebra 270 anos, espaço emblemático e que volta a receber o tradicional Leilão. Uma das novidades deste ano é a realização, nos dias 20, 21 e 22, do Concurso Internacional de Dressage – Rota Lusitana, que vai trazer a Alter alguns dos melhores cavaleiros internacionais.

A Feira de S. Marcos termina com a Tradicional Corrida de Touros no dia 25 de Abril.

