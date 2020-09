Almoço de Homenagem na Azambuja

No proximo domingo, 6 de Setembro, o Centro Hípico Lebreiro de Azambuja vai prestar homenagem a duas pessoas ímpares na defesa das nossas tradições. Foram eles os autores do livro “O Traje Portugues de Equitacao”, impulsionadores de inúmeros concursos, na Golega, em Lisboa, Alcacer do Sal, Caldas da Rainha, Vila Franca, Azambuja e decertė em muitas mais vilas e cidades de Portugal.

Vamos dizer-lhes “Obrigada” por tudo o que tem feito em prol da divulgação da nossa cultura.

Após a missa pelas 11h e bênção do gado. Haverá um almoço no Centro Hípico, observando todas as normas da DGS. As inscrições são portanto limitadas.

Caso pretendam, podem enviar mensagem para ser lida ao almoço para o Centro Hípico Lebreiro: email chlazambuja3@gmail.com.