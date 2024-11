ACCLBI inaugura Posto de Cobrição e Laboratório de Reprodução Equina no ESACB

A Associação de Criadores do Cavalo Lusitano da Beira Interior (ACCLBI) vem concentrando esforços nos últimos anos para concretizar um importante projeto de apoio à reprodução da raça Lusitana. Após um longo processo de busca pelo local ideal e da legalização do Posto de Cobrição, a estrutura foi finalmente concluída em novembro de 2024. O espaço destina-se ao acompanhamento reprodutivo das éguas dos sócios e demais interessados, ampliando os serviços prestados pela associação.

Para complementar e otimizar o atendimento, foi também criado um Laboratório de Reprodução Equina, que oferecerá suporte técnico e didático aos alunos do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), através da Escola Superior Agrária (ESA). Este novo laboratório não apenas viabiliza um acompanhamento mais rigoroso dos procedimentos de reprodução, como também serve como um valioso recurso educacional, oferecendo aos estudantes a oportunidade de realizar práticas em contexto real.

A ACCLBI reconhece que este projeto representou um esforço significativo, superando os seus recursos financeiros e logísticos, e foi graças à forte determinação e ao apoio recebido que se tornou possível concretizar estas estruturas. O projeto contou com o apoio decisivo do IPCB, que disponibilizou o espaço, e das Câmaras Municipais de Castelo Branco e Idanha-a-Nova, que, através de seus presidentes, prestaram o auxílio estrutural e financeiro essencial.

A inauguração oficial do Posto de Cobrição e do Laboratório de Reprodução Equina está marcada para o dia 13 de dezembro de 2024, às 16 horas, na ESA de Castelo Branco, com a presença dos presidentes das instituições envolvidas e representantes da Caixa de Crédito Agrícola BBSul, que também tem apoiado a ACCLBI em outros eventos.