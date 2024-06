A mestria equestre da princesa Ana no Trooping the Colour 2024 (VÍDEO)

Imagens que tomaram de assalto as redes sociais mostram a princesa Ana, irmã do Rei Carlos III, numa situação dramática durante a parada real do evento Trooping the Colour no passado sábado. A cavaleira de 73 anos enfrentou um momento complicado quando o seu cavalo começou a ficar inquieto e difícil de controlar.

Apesar da tensão evidente, a princesa Ana surpreendeu todos com a sua impressionante mestria equestre, conseguindo acalmar o animal com uma destreza incrível. Este episódio não passou despercebido ao lado do príncipe William e do príncipe Eduardo, que também estavam presentes no evento.

A internet não demorou a reagir, inundando as redes sociais com elogios à coragem e habilidade da princesa Ana. Este momento de adrenalina e superação destaca ainda mais a sua reputação como uma cavaleira experiente e uma figura admirável na família real.

Fonte: Inês Borges (VIP)

The Prince of Wales, the Duke of Edinburgh, and the Princess Royal are taking part in the royal procession on horseback.

Princess Anne appears to have her hands full on board a buzzy horse.#TroopingTheColour pic.twitter.com/BkPI0mchml

— Royal Central (@RoyalCentral) June 15, 2024