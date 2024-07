A chuva não tirou o brilho ao Festival Internacional do Cavalo Lusitano

Organizado pela Associação Portuguesa Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano, (APSL) e com a coorganização da Câmara Municipal de Cascais decorreu nos dias 28, 29 e 30 de Junho no Hipódromo Manuel Posso o mais importante evento dedicado ao Cavalo Lusitano no mundo que contou com a participaçao e visita de muitos criadores e entusiastas, nacionais e estrangeiros.

A chuva nos primeiros dois dias não prejudicou a adesão do público nem o êxito do XXXV Festival Internacional do Cavalo Lusitano.

Após as eliminatórias, foram premiados com as Medalhas de Ouro e Prata, os melhores machos e fêmeas do Concurso de Modelo e Andamentos.

PRÉMIOS

Campeã à Mão:

«Memória» (8 anos) (Zaire x Única por Ofensor), do criador e proprietário Coudelaria Leonardo Franco, recebeu a medalha de ouro.

Campeão à Mão:

«Sublime JCL» (2 anos), (Jasmim Plus x Neblina JCL por Altivo), do criador e proprietário Coudelaria JCL, recebeu a medalha de ouro.

Campeã Montada:

«Nursula» (7 anos), (Zaire x Ursula por Xaquiro), do criador e proprietário Coudelaria Leonardo Franco, recebeu a medalha de ouro.

Campeão Macho Montado:

«Quiebro das Arcas» (4 anos) (Jasmim Plus x Invicta das Arcas por Ulisses), do criador e proprietário Coudelaria Manuel Correia, foi premiado com a medalha de ouro.

Destaques

A Coudelaria Leonardo Franco , com 5 medalhas de ouro, conquistou pela primeira vez a distinção de “Melhor Criador da Raça Lusitana”.

Pedrosa e Marques Lda. , com os seus primeiros animais registados nos últimos 5 anos, recebeu o título de "Criador Revelação".

Mafalda Galiza Mendes, montando «Nursula» da Coudelaria Leonardo Franco, recebeu o prémio de "Melhor Apresentador".

O Festival Internacional do Cavalo Lusitano continua a ser um evento de referência, celebrando a excelência e a beleza desta magnífica raça.

Resultados completos AQUI