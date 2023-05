A 2ª Jornada do Troféu Nacional Dressage Poneis recebeu 35 conjuntos

A 2ª Jornada do Trofeu Nacional de Póneis 2023, que se realizou na Academia Equestre João Cardiga, dia 21 de maio, reuniu 35 conjuntos, dos 7 aos 14 anos, nos escalões infantis, iniciados e juvenis.

O dia começou pela medição dos Póneis a concurso, pela Dra. Rita Cabral Pires, veterinária da FEP. Aferidas as medidas, todos os póneis que estejam acima da medida regulamentada (1,51cm, incluindo os 2 cm de tolerância se medidos em dia de concurso), verão as suas medidas averbadas no Nº Oficial da FEP. Os restantes poderão continuar a participar, mas ficarão fora de prémio.

Estiveram representadas várias organizações/clubes desportivos tais como; MP Beloura, Academia Dressage Portugal, Academia Equestre A Ninfa, Cascais Riding School, Quinta da Marinha, Páteo Lusitano.., e alguns a nível individual.

Segundo a direção da AEJC: –“Aderimos e promovemos a primeira edição do trofeu em Póneis em 2002. Passados este anos, continuamos a acreditar que a preparação desportiva dos mais jovens, representa um momento decisivo, na sua formação mental, motora e social. Quando se associa ao Cavalo, ensina padrões de comportamento e valores de extrema importância. A competição com póneis desenvolve, ainda, o gosto pela competição e constitui a base da “pirâmide” equestre desportiva, imprescindível á evolução e crescimento da modalidade. Por todos estes motivos é com grande empenho que trabalhamos, para que este tipo de competição continue a crescer em Portugal, dando o nosso contributo.”

Para além do apoio da Federação Equestre Portuguesa, a jornada contou com a colaboração de; Horsefire, CPE Clinicas Medicas de Oeiras ,O mundo da Equitação e Lecca – Lecca Doces ,que brindaram os concorrentes com brindes e vouchers.

Os resultados da competição pode ser seguidos em www.gira.io – https://gira.io/competition/43/11/1?lang=pt