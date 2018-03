A 13ª edição do LGCT, esta semana na Cidade do México 22 Março, 2018 14:04

A Cidade do México, acolhe a partir desta quinta-feira, a primeira etapa da 13ª edição do Longines Global Champions Tour.

As fabulosas instalações de Campo Marte recebem a única etapa Latino Americana do LGCT com a inscrição dos melhores cavaleiros de saltos de obstáculos do mundo.

Está confirmada a participação dos alemães Daniel Deusser, Marcus Ehning e Christian Ahlmann, os franceses Roger Yves-Bost, Simon Delestre, Julien Epaillard e Kevin Staut, os suíços Steve Guerdat e Pius Schwizer e a australiana Edwina Tops Alexander entre outros, que enfrentarão os melhores representantes do pais anfitrião, Frederico Fernandez, Patricio Pasquel, Nicolas Pizarro e Andres Azcarraga.

A luso-brasileira Luciana Diniz não participará nesta etapa.

Confira a lista de participantes AQUI