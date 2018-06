98º CSIO de Lisboa: Luís Sabino Gonçalves vence Grande Prémio pela quarta vez (VÍDEO) 4 Junho, 2018 9:34

O CSIO de Lisboa terminou este domingo com o triunfo de Luís Sabino Gonçalves no Grande Prémio. Montando Unesco du Rouet, a prova rainha do 98º Concurso Internacional de Saltos de Lisboa (CSIO), Luis Sabino realizou dois percursos sem faltas, completando o da segunda mão em 40,30s. É a quarta vez que o cavaleiro português ganha esta prova (2012, 2014, 2015 e 2018). O irlandês Anthony Condon foi segundo classificado com o SFS Aristo (40,76s), enquanto Duarte Seabra ocupou o terceiro lugar do pódio com Fernhill Curra Quinn (41,15s).

Dos 52 conjuntos que entraram em pista, incluindo treze portugueses, apenas 15 ficaram apurados para a segunda mão da prova. Dos cavaleiros nacionais apenas Luís Sabino Gonçalves e Duarte Seabra conseguiram terminar a primeira mão com zero pontos, garantindo presença na segunda mão. O percurso, com uma altura máxima de 1,60m esteve a cargo do chefe de pista irlandês Allan Wade, que desenhou um percurso de acordo com a dificuldade exigida pela importância da prova, e no qual alguns cavaleiros tiveram problemas (5 retiraram na 1ª mão), mas mantendo o espectáculo sempre vivo, proporcionando bons momentos ao público nas bancadas do Hipódromo do Campo Grande.

Na primeira prova da última jornada do CSIO, o belga Thomas Gilles, sagrou-se vencedor, com um percurso na segunda fase em 26,24s e sem penalizações. João Chuva (POR), com Virginia Dream terminou em segundo (28,29s) e em terceiro ficou classificado o britânico Graham Gillespie com Calvaro’s Up to Date (28,88s).

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados completos