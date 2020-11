7 Livros sobre cavalos para amantes da literatura 10 Novembro, 2020 7:16

Que é um apaixonado por cavalos e por equitação já sabemos, mas se é também um amante de literatura e gosta de um bom romance, então confira estes sete livros de ficção sobre cavalos.

1. Secretariat – A incrível história do cavalo mais veloz de todos os tempos | De William Nack

Este livro de William Nack relata a história de perseverança e tenacidade de uma mulher e dona de casa (Penny Chenery), que em 1973 e num mundo de homens, consegue tornar o seu cavalo, o Secretariat, no melhor cavalo de todos os tempos! Além de vencer várias corridas, é ainda capa de populares revistas como a Time, a Newsweek ou a Sports Illustrated. Aliás, Secretariat tornou-se mesmo no único animal a aparecer na lista dos “50 Maiores Atletas do Século” da ESPN.

Em 2010, teve até direito a um filme na Disney, protagonizado pelos actores Diane Lane e John Malkovich,

2. Beleza Negra – A Autobiografia De Um Cavalo | De Anna Sewell

Beleza Negra é, sem dúvida, um dos romances sobre cavalos mais populares de sempre! Publicado pela primeira vez em 1877, o livro continua a marcar leitores de todas as idades, com a sua mensagem simples e pura sobre o amor e respeito pelos animais.

Neste romance, o cavalo – Beleza Negra – é o próprio protagonista, contando a sua história e aventuras na primeira pessoa.

Em 1994, Caroline Thompson levou o livro ao grande écran, sendo também possível encontrar várias adaptações deste clássico para os mais novos, em versão animada.

3. A Corrida de Escorpião | De Maggie Stiefvate

Todos os anos, em Novembro, tem lugar “A corrida do escorpião”, uma das mais mortais e ferozes corridas de cavalos do mundo! Nesta altura, na pequena ilha de Thisby, os cavalos emergem do oceano e galopam sob os penhascos, evitando ser capturados pelos cavaleiros locais.

A protagonista é a jovem Puck Connolly, que depois de ficar órfã se torna na primeira mulher a competir e que se apresenta determinada a ganhar a corrida. Mas será que ela vai conseguir derrotar o misterioso Sean Kendrick, que já foi campeão quatro vezes? Juntos talvez até percebam que têm mais em comum do que aquilo que imaginam!

4. Cavalo de Guerra | De Michael Morpurgo

Este clássico da literatura de cavalos narra a história de Joey, um cavalo meio puro-sangue e meio de tiro, que durante a Primeira Guerra Mundial é vendido ao Exército Britânico pelo pai de Albert.

Ao mesmo tempo que vamos sabendo a história de Joey, vamos também acompanhando os acontecimentos da Primeira Guerra – das suas batalhas às suas estratégias, passando pelos protagonistas. Paralelamente, vamos também seguindo a odisseia de Albert, que contrariado com a decisão do pai, nunca deixa de tentar recuperar o seu fiel amigo.

Depois de ler o livro, não deixe de ver também o filme de 2011, realizado por Steven Spielberg e que contou com David Thewlis, Benedict Cumberbatch e Emily Watson nos principais papéis.

5. O Homem que Ouve Cavalos | De Monty Roberts

Na verdade, mais do que um romance, este livro é uma autobiografia escrita por Marvin Eart Roberts – soa-lhe este nome?

Natural da Califórnia (nos Estados Unidos), Marvin vivia com a sua família numa quinta, onde o seu pai era um conhecido domador de cavalos. Porém, fazia o seu trabalho recorrendo à violência e à força bruta. Influenciado pelas suas origens (Marvin era neto de uma índia cherokee), ele não só era contra os métodos do pai, como aprendeu a falar a “língua dos cavalos” e a domá-los respeitando as tradições indígenas, acabando mesmo por criar o seu próprio método.

Aliás, ainda hoje, o método Equus de Marvin Eart Roberts continua a ser uma referência no tratamento de cavalos e seguido por vários tratadores e cuidadores de todo o mundo!

6. O Cavalo Amarelo | De Agatha Christie

Antes de terminar esta nossa lista de livros sobre cavalos, nada melhor do que um bom livro de enigmas e cheio de mistérios, escrito pela popular Agatha Christie. Além disso, desta vez pode ainda contar ainda com algum esoterismo e magia pelo meio!

Vai ver como este livro tem todos os ingredientes para o prender da primeira à última página: o assassinato brutal de um velho padre, doenças misteriosas e mulheres com poderes paranormais.

Para saber qual a relação do cavalo amarelo, vai ter mesmo de livro até ao final!

7. Cavalos de Corrida | De Paulo Mendonça

Nos anos 70, em Lisboa, um jogador de futebol é obrigado a abandonar a carreira por causa de uma lesão. Sem rumo, acaba por fazer corridas de cavalos – já agora, se lhe interessa este tema, pode sempre tirar informação deste site. Mal ele sabe que foi tudo fruto de uma combinação e não de um golpe de sorte!

Anos mais tarde, quando está em vias de perder tudo, volta a tentar as corridas, acabando por mergulhar no mundo e nos bastidores da Fórmula Um, de modo a garantir que o campeão mundial não perde o torneio.

Uma viagem, aliás corrida alucinante por Lisboa dos anos 80 e pelo submundo das corridas !