500 cavalos em competição em Ponte de Lima (VÍDEO) 20 Agosto, 2019 11:50

Os Jogos Equestres de Ponte de Lima e do Campeonato Europeu de Horseball juntaram, durante duas semanas, 500 cavalos em competição em Ponte de Lima.

De 7 a 17 de Agosto realizou-se a terceira edição dos Jogos Equestres de Ponte de Lima com provas das mais diversas modalidades, seguida do Campeonato da Europa de Horseball com 20 equipas a disputar o título.

Foram 10 dias de grande intensidade, emoção e fair play, com a Espanha a sagrar-se campeã da Europa na categoria de Pro Elite e Sub21. E, Portugal a subir ao pódio por duas vezes conquistando o 3º lugar de campeão da Europa de Horseball em Sub 16 e Sub 21.

Milhares de pessoas seguiram de perto estes eventos, fazendo de Ponte de Lima um destino ainda mais internacional.

Internacionalizar Ponte de Lima

Ponte de Lima procura internacionalizar e alavancar o papel do desporto equestre de alta competição, enquanto motivador de uma série de dinâmicas que se alargam do campo sócio-cultural, ao económico.