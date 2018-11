2º Torneio de Outono: Francisco Fleming e Lirion vencem o Grande Prémio 26 Novembro, 2018 18:10

A pista indoor do Centro Equestre Internacional de Alfeizerão recebeu mais de 200 binómios para participarem no CSN A/C que decorreu entre os dias 23 a 25 de Novembro.

Este que foi o sexto concurso do 2º Torneio de Outono, que decorre entre 12 de Outubro e 16 de Dezembro no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão.

A competição foi liderada pelo Coronel António Lopes Mateus e as pistas estiveram a cargo do chefe de pista, José Corte Real dos Santos.

Com obstáculos colocados a 1,45m, o Grande Prémio, disputado no domingo, contou com a participação de 17 conjuntos, dos quais apenas 5 passaram à barrage, sendo que o cavaleiro Marco Moreira Oliveira não participou no desempate, ficando assim em 5º lugar com Upercut Kervec.

Francisco Fleming foi o vencedor do Grande Prémio com Lirion ao registar o melhor tempo no desempate (39,22s) mas penalizando 4 pontos. Em 2º lugar ficou Sílvio Teixeira da Silva com El Tintoreta T, também com 4 pontos em 40,47segundos. Seguindo-se António Matos Almeida com Ganturana, também com 4 pontos em 40,66s em 3º lugar. O 4º lugar foi para Hugo Carvalho montando Extraordiner.

No sábado, 28 conjuntos disputaram o Pequeno Grande Prémio. O jovem cavaleiro Gustavo Costa Fernandes com Cognac Z foram os vencedores (0/0-30,42s). Hugo Carvalho foi segundo classificado Crow Lady (0/0-32,21s). Luca Rosado e Up du Salbey, terminaram em terceiro (0/4-29,90s). Seguindo-se António Matos Almeida com Diapolvio (0/4-30,31seg.) e em 5º lugar António Portela Carneiro com Fly Motion (0/4-31,63s).

Na prova de 1,40m se na sexta-feira o destaque vai para Francisco Fleming com Lirion. Já no sábado a vitória foi para o conjunto Sílvio Teixeira da Silva com Charme de Atie Z.

Na prova de 1,30m do primeiro dia de concurso o vencedor foi Luca Rosado com Up du Salbey. Hugo Carvalho e Crown Lady venceram no domingo.

Na categoria de 1,20m, Bruno Pereirinha com Stone de Lutterbach venceu na sexta. No sábado o vencedor foi Francisco Fleming com Graciana. Ivo Carvalho com Bila Bong venceu a prova de domingo.

Pedro Marques Santos com Coral Yar foi o conjunto que se destacou na prova de 1,10m de sexta-feira. No sábado a vitória foi para Hugo Carvalho com Zaphira Equigenne. Domingo venceu o cavaleiro André Gonçalves montando Xisanders.

A jovem cavaleira Francisca Magalhães na sela de Hidalgo venceu a prova de 1m do primeiro dia. No segundo dia venceu Ana Luísa Rodrigues com J Evita de Granja e no domingo Carlota Ataíde Garcia com D’Artagnan.

