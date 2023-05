A Academia Equestre João Cardiga, Barcarena, Oeiras vai ser palco da 2ª Jornada do Campeonato Regional Lisboa e Vale Tejo, Special Olympics Equitação, que se vai realizar no próximo dia 7 de Junho 2023, a partir das 9h30.

O programa prevê acolher 35 a 40 atletas com deficiência intelectual, praticantes de equitação, oriundos de várias instituições do País, que irão realizar provas designadas por Divisioning, Working Trail e Dressage Special Olympics, e tem como principais objetivos; promover a atividade equestre desportiva no cidadão com deficiência intelectual, partilhar vivências e criar momentos de saudável convívio entre todos os participantes.

Destacamos a presença dos cavaleiros selecionados para os Jogos Equestre Mundiais de Verão 2023 que decorrerão em Berlim.

Este evento, insere-se no calendário desportivo do Special Olympics Portugal e da Academia J Cardiga e faz parte do programa de competição “Para Todos”, desenvolvido pela instituição, na valência de Equitação Adaptada, bem como do protocolo celebrado, em Abril de 2012, com o Special Olympics Portugal (SOP).