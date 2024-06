2ª Jornada do Campeonato Regional Lisboa e Vale Tejo, Special Olympics Equitação

O Centro Equestre João Cardiga – CEJC, com sede em Leceia, Barcarena no Concelho de Oeiras, comemorou durante o mês de Maio de 2023, 32 anos de intenso trabalho dedicado às atividades equestres.

Nascido a 13 de Maio de 1992 este Centro Hípico, desde logo privilegiou a relação Pessoa/Cavalo, numa visão abrangente sobre o “novo Papel” do Cavalo no séc. XXI.

Esta visão dá origem ao programa “A Equitação Para Todos no respeito pela diferença” que vem a constituir a principal Missão de um projeto de empreendedorismo social ao qual se deu o nome – ACADEMIA EQUESTRE JOÃO CARDIGA-AEJC. A Associação obtém o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social – IPSS, em 2007 e ONGPD em 2022. Em 2020, adquire a certificação da DGERT, nas áreas de educação e formação, tornando-se referência a nível nacional.

Prémios e Distinções

Medalha de Mérito Municipal Grau Prata – Presidente Maria de Lurdes

Medalha de Mérito Municipal Grau ouro – AEJC

Medalha de Mérito da Junta de Freguesia de Porto Salvo – AEJC

Prémio Ideias que Mudam o Mundo – 2022

Finalista do Prémio IDEIAS do Horse Economic Forum – 2023

3º lugar do CLUB TOP – IPDJ – 2023