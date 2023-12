Um tipo diferente de corrida de cavalos: o Mongol Derby

Para os fãs das corridas de cavalos, o Mongol Derby parece ser bastante familiar. É uma corrida de vários cavalos que percorre toda a estepe da Mongólia, apresentando a natureza selvagem da Mongólia e a paisagem natural. Esse evento é único, e apesar de não ter prêmios como nas apostas online em Portugal, continua a ser uma das corridas de cavalos mais populares de todas, conhecida pelas suas características distintas e únicas e pelos seus desafios.

E mesmo não estando disponível para apostas como as outras corridas de cavalos, que são oferecidas pelas casas de apostas ou nas casas de apostas legais em Portugal, o Mongol Derby atrai e capta o interesse e a atenção dos fãs entusiastas das corridas de cavalos de todo o mundo.

O Mongol Derby

Esta é uma corrida anual que acontece durante o mês de agosto nas estepes da Mongólia. Na verdade, é uma recriação do sistema de transmissão de longa distância que foi inicialmente criado em 1224 por Genghis Khan, numa tentativa de estabelecer o primeiro sistema de entrega de mensagens com cavalos.

Para homenagear este sistema lendário, o Mongol Derby dá aos cavaleiros a oportunidade de “reviver” e “repetir” os caminhos que foram usados no passado.

O trajeto

O que distingue absolutamente o Mongol Derby de todas as outras corridas é que é a corrida equestre mais longa do mundo, com quase 1000 km percorridos pelas estepes. Isto significa que, no seu percurso, os cavaleiros passarão por colinas, travessias de rios, campos abertos, passagens de alta montanha, zonas húmidas e outros aspectos difíceis e variáveis da paisagem.

Esse “trajeto” é de fato difícil e desafiador, e não requer apenas capacidades físicas, mas também a capacidade mental para lidar com a paisagem em mudança e, claro, com as novas exigências tanto para os cavaleiros como para os cavalos.

O que é muito interessante é que a cada ano o trajeto é alterado em cerca de 25%, e isso é feito para garantir que o percurso a ser percorrido tenha muitos recursos necessários, como abastecimento de água.

Os cavalos

As capacidades dos cavalos também são bastante diferentes daquelas valiosas nas corridas de cavalos mais tradicionais. Na verdade, os aventureiros – os organizadores da corrida – escolhem cuidadosamente cada cavalo mongol para a corrida específica devido aos desafios do percurso.

Para prevenir o bem-estar dos cavalos, os cavaleiros precisam trocá-los a cada 40 km. Existem estações destinadas a este fim, onde os cavaleiros devem parar e trocar de montada. Dado que a prova não é uma prova de resistência para cavalos, é imprescindível que a sua saúde seja salvaguardada e que sejam evitados o esgotamento dos animais ou qualquer tipo de lesão.

Em todas estas estações existem veterinários que monitorizam a condição física dos cavalos e fornecem-lhes o tratamento necessário.

Os cavaleiros

Não é fácil ser um cavaleiro no Mongol Derby. Por esta razão, os aventureiros desenvolveram um sistema de triagem robusto que garante que os cavaleiros tenham as habilidades e capacidades para participar nesta corrida desafiadora.

Cada cavaleiro passa por uma pequena entrevista e paga uma taxa de participação de quase US$ 15.000 (€13.790). Esta taxa cobre essencialmente questões como o custo dos cavalos, apoio médico, formação e equipamento tecnológico (como dispositivos de monitorização e acompanhamento de corridas ao vivo).

Horário e duração da corrida

Como o Mongol Derby é a corrida equestre mais longa do planeta e também uma das corridas mais difíceis, é natural pensar que não pode durar apenas algumas horas! Na verdade, a corrida geralmente dura 10 dias, mas os cavaleiros e cavalos não correm 24 horas por dia.

Existem certas regras que limitam o horário de condução a 11 horas por dia. A equitação ocorre apenas das 07h00 às 18h00 e a partir daí os cavaleiros e cavalos necessitam descansar até o dia seguinte, quando prosseguem com a corrida.

No geral, o Mongol Derby é uma corrida única e emocionante que não foi projetada para fazer com que cavaleiros e cavalos ganhem um prémio em dinheiro. O prémio é a oportunidade inesquecível e única de percorrer este percurso num contexto organizado e vivenciar a natureza selvagem e os grandes desafios do trajeto. É mais uma opção curiosa para aqueles que gostam de acompanhar as últimas tendências e as novidades desportivas.