O cavalo em filmes e jogos de computador 23 Maio, 2019 13:34

Sendo um dos mais elegantes, graciosos e inteligentes animais da criação, o cavalo ocupa incontestavelmente um lugar cimeiro na preferência dos humanos. Velho aliado de agricultores e soldados, poetas e namorados, o cavalo tem-se prestado a inúmeros papéis na nossa sociedade.

Nos dias de hoje, e muito embora a sua participação na vida das gentes modernas tenha vindo a sofrer uma diminuição significativa, ainda é possível encontrarem-se numerosos exemplares convivendo de perto com a população (principalmente nos meios rurais).

Fiéis e dedicados aos seus donos e tratadores, amigos de quem lhes quer bem e amorosos com quem os acarinha, os cavalos fazem parte do imaginário de quase todos nós. Fortes e possantes fisicamente, frágeis nas suas facetas mais delicadas e necessitando de cuidados específicos para que possam ter a qualidade de vida que merecem, os cavalos são parte integrante do desenvolvimento da história do mundo.

Os cavalos nos filmes

Presença assídua no cinema desde os tempos mais antigos da sétima arte, o cavalo já nos fez sonhar com cowboys e ladrões, pistoleiros e bandoleiros, príncipes e mercenários.

Brilhando na grande tela tanto quanto os actores humanos, muitos foram os cavalos responsáveis por enormes sucessos de bilheteira.Quem não se lembra do célebre cavalo Tornado, imortalizado nos filmes do Zorro? E que dizer do lendário Silver, montado pelo Cavaleiro Solitário, ou do Black Beauty (Beleza Negra) que tocou o coração de todos quantos assistiram ao filme com o mesmo nome?

Tivemos também cavalos em filmes de guerra travando combates sangrentos, cavalos mensageiros e cavalos indomáveis.

Nos nossos dias a sociedade caracteriza-se por uma constante evolução e readaptação de recursos e argumentos, e figurar no cinema parece já pouco para as imensas capacidades que os cavalos têm para surpreender os humanos.

Na actual vertente de mudança o cavalo soube manter a sua posição de destaque, abraçando com entusiasmo as novas tecnologias da mesma forma que abraçou um dia já distante o arado do agricultor, ou suportou as rédeas das pesadas carroças. Saltando do grande ecrã do cinema para os minúsculos ecrãs dos portáteis, smartphones e tablets, computadores e consolas de jogo, o cavalo pode ser visto agora como fonte inesgotável de diversão virtual.

Cavalos e jogos de computador

O cavalo é também estrela com presença regular no universo dos jogos de computador. Desde os jogos mais pueris como o “Horse Farm”, que permite a criação de dezenas de cavalos de raça e aonde os jogadores podem ter a experiência de verdadeiros rancheiros, até jogos mais elaborados do tipo do “Horse World 3D- My Riding Horse”no qual se aprende tudo sobre a arte de cuidar destes magníficos animais, é quase infinita a percentagem de participação equídea no campo do lazer.

E se é verdade que crianças e adolescentes passam muito do seu tempo livre em frente aos seus computadores aprendendo e desfrutando de todas as informações sobre cavalos, é no mundo do entretenimento para adultos que estes animais têm vindo a marcar presença cada vez mais importante através dos jogos virtuais de corridas nos casinos online.

A paixão pelos cavalos e a adrenalina das apostas online

Os jogos de casino aonde as corridas virtuais estabelecem vencedores e vencidos distribuindo prémios e bónus avultados, contribuem para que os cavalos sejam estrelas brilhantes das apostas online.

Tal como nas corridas feitas ao vivo, nos chamados jogos de azar com cavalos é necessário muito trabalho prévio de análise para apostar de forma inteligente, aumentando assim as probabilidades de resultados vantajosos. Estar muito bem informado sobre os meandros das apostas que podem ser feitas, e ter noções exactas sobre cavalos, jockeys e técnicas de montagem são requisitos importantes para se ser bem-sucedido neste tipo de jogo de azar.

Estratégias e dicas para conquistar vitórias existem bastantes, e sendo o mundo dos apostadores fértil em superstições ligadas à actividade do jogo, é natural que a par da sabedoria propriamente dita subsista também toda uma cultura de popularidade aliada aos jogos de corridas de cavalos. Assim há quem fuja de cavalos com nomes menos inspiradores e associados por inerência a possíveis derrotas ao jogo.

Cavalos chamados “Campeão”, “Líder”, “Furacão” são muito mais aliciantes para os apostadores e reúnem quase sempre uma maior unanimidade nas apostas.

De igual forma os jockeys de estatura mais elevada e que ostentam um porte mais atlético em vez de granjearem a preferência dos apostadores funcionam como um repelente natural. É que segundo o senso comum, um verdadeiro jockey deve ser franzino, magro e de baixa estatura a fim de não sobrecarregar a montada com o seu peso extra.

Cavalos com o número 13 tanto podem ser preferidos como repudiados, dependendo isso da superstição dos jogadores. Já os números 3 e 7 parecem ser muito mais apelativos e quase todos concordam em que cavalos inscritos no jogo sob tais números são mais bafejados pela sorte.

Muito embora seja de facto importante, ser-se simplesmente apaixonado por equídeos pode não ser suficiente para fazer carreira no mundo dos jogos de cavalos. Dizem os jogadores profissionais que a paixão por este nobre animal é decisiva para que os palpites sejam mais certeiros, e os lucros mais apurados.

Contudo manter a cabeça fria na hora de apostar, e gerir racionalmente os fundos de maneio bem como rentabilizar os saldos disponíveis nas respectivas contas são prerrogativas fundamentais. neste, como em todos os outros tipos de jogos online. É crucial saber separar a emoção da razão, e apesar de na hora de apostar o coração poder pender para este, ou para aquele cavalo da nossa predilecção, importa que se proceda com clareza e presença de espírito.

De igual forma é importante escolher bem o site de jogos aonde se vão fazer as apostas. Honestidade, fiabilidade e segurança são factores que todo o bom turfista deve procurar antes de decidir aonde colocar em jogo o seu tempo e dinheiro. Sites credíveis e populares como o Free Spins garantem muita diversão, bastante emoção e uma infinidade de horas preenchidas com adrenalina e prováveis prémios tentadores.

Casinos virtuais aonde se privilegia a facilidade nos métodos de admissão de novos jogadores, aonde se valorizam os jogadores já incorporados promovendo a sua fidelização, e aonde a atribuição de bónus e prémios de boas vindas é muito apetecível são autênticos paraísos para os amantes de jogos de cavalos.

Importa sobretudo garantir a honestidade dos casinos, e assegurar que tanto os dados pessoais, quanto os dados bancários dos apostadores são respeitados e criteriosamente empregues. O uso destes elementos deve-se restringir apenas e unicamente aos fins previamente definidos pelo casino, e expostos ao jogador aquando da sua inscrição no mesmo.

No site encontra-se tudo o que um bom jogador pode desejar em termos de modernidade, praticabilidade e diversão. Para quem gosta de cavalos e para quem gosta de ganhar dinheiro, para quem adora sentir aquele frio na espinha quando os cavalos largam a correr, e para quem vibra durante todos os segundo em que dura a corrida, esta é uma escolha óbvia.

Também os gráficos online, cada vez de melhor e mais elevada qualidade, fazem jus a toda a elegância e charme dos cavalos. Não é à toa que os jogos virtuais têm vindo a utilizar todos os progressos tecnológicos capazes de aperfeiçoar a jogabilidade e aumentar o prazer dos jogadores.

Cores, sombras, sons e efeitos especiais são apenas algumas das ferramentas empregues pelos casinos virtuais no campo dos jogos de cavalos. Para satisfazer as exigências cada vez maiores de um público cada vez mais informado e atento, é fundamental disponibilizar um vasto leque e opções e alternativas.

O cavalo, clássico companheiro do ser humano encontra através dos jogos de casino a sua expressão mais contemporânea e inovadora. Sem sofrer nenhum desdouro no que toca à sua beleza e elegância, o cavalo vê-se retratado neste universo virtual como uma criatura quase mágica, quase etérea. Do trotar compassado dos seus cascos nos ecrãs dos computadores nascem prémios e derrotas, alegrias e lágrimas.