O bê-á-bá das Competições Equestres

O fascínio pela equitação não é uma “moda” recente. Os cavalos conquistam, há séculos, o ser humano, pelas mais variadíssimas razões. Os portugueses não são exceção e prova disso é, ao longo dos anos, o aumento do número de centros equestres federados e o crescente número de praticantes, quer amadores, quer profissionais.

A paixão deixou de fazer-se notar apenas nos picadeiros, coudelarias ou circuitos equo e passou a estar presente em atividades paralelas, como, por exemplo, na Betway casino Portugal, com muitos jogos que exploram a temática equestre.

Para os apaixonados por cavalos, mas ainda longe de perceber o universo complexo da equitação, compilamos uma lista das principais competições equestres.

Prova de Saltos de Obstáculos

Os obstáculos põem à prova características como obediência, velocidade, destreza e potência. O objetivo é, regra geral, completar o percurso no menor tempo possível sem derrubar obstáculos, com foco na atitude do cavalo e na destreza do cavaleiro.

Existem diversos tipos de provas e vários concursos.

Dressage e Paradressage

Esta disciplina põe à prova a ligação entre cavalo e cavaleiro. Ao longo de vários exercícios são classificadas transições, aptidão, indumentária, postura, entre outros, de forma a avaliar a atitude do cavalo e o porte do cavaleiro.

A competição é modalidade olímpica desde 1912.

Concurso Completo de Equitação (C.C.E.)

Competição combinada de Ensino, Raide e Salto de obstáculos, que exige velocidade e polivalência, tanto do cavalo como do cavaleiro.

A prova inclui combinação de movimentos, endurance e circuito todo-o-terreno e avalia a resistência, velocidade e habilidade do cavalo, bem como a coragem do cavaleiro.

Raides

Pondo à prova a relação do cavalo e do cavaleiro, esta competição testa a velocidade e a resistência em contrarrelógio, numa competição em diferentes solos e com fases distintas, com percursos que variam entre os 80 a 160 kms.

Atrelagem

Com três tipos de competição: ensino, maratona e condução em obstáculos, a atrelagem pode ser com quatro cavalos, quatro póneis, dois cavalos, dois póneis e um cavalo ou um pónei.

Equitação de Trabalho

Baseada na equitação tradicional de cada país, a disciplina foi concebida para destacar o tipo de monte utilizado nas diferentes vertentes do trabalho de campo.

Ao longo de três dias, a equitação de trabalho é constituída por uma prova de ensino, uma prova de obstáculos, uma prova contrarrelógio e a prova da vaca.

TREC – Técnicas de Randonnée Equestre de Competição

As provas de TREC, cujo objetivo máximo é respeitar as velocidades impostas, incluem Percurso de Orientação e Regularidade, Percurso por Terreno Variado e Medição de Andamentos.

Horseball

A modalidade Horseball inclui duas equipas, de quatro jogadores cada, cujo objetivo é marcar golos nas balizas colocadas nas extremidades do campo, sem desmontar. Criada por volta de 1970, são oito as nações que participam no desenvolvimento da modalidade: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal e Reino Unido.

Quando se fala de competições, campo sem segredos para a Betway, são várias as modalidades, etapas, provas ou circuitos onde cavalos e cavaleiros provam o quão bela, artística e fascinante pode ser uma competição equestre.