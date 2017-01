Corridas de cavalos figuram entre os desportos com maior facturação no mundo 16 Janeiro, 2017 19:37

Há várias maneiras de se “medir” a relevância de um determinado desporto.

O método mais comum acaba por ser a audiência televisiva – embora este, necessariamente, não seja necessariamente um caminho objectivo. Por exemplo o intervalo da final do futebol americano o Super Bowl ser o mais caro do mundo em televisão (cerca de 5 milhões de dólares por 30 segundos) faz com que, para a indústria publicitária, este desporto seja mais relevante que o Campeonato Russo de futebol, por exemplo.

Movimentam-se milhões na indústria desportiva e os prémios podem ser um índice relevante de comparação entre os vários desportos. A boa notícia é que os desportos equestres figuram com rankings altos. É a terceira indústria mais bem classificada. A revista Forbes, uma das maiores autoridades em finanças e economia no mundo, elaborou esse ranking. Outros sites replicaram a lista, como a Exame.

Nesta lista, o topo é ocupado, pelo futebol, a modalidade com maior audiência global.

O maior torneio de futebol do planeta, é a UEFA Champions League, ocupando o topo da lista, o campeão leva 77 milhões de dólares para casa. A Taça Europa (33 milhões dólares para cada federação nacional) supera Taça do Mundo FIFA (31 milhões), qualquer uma gerando um montante considerável.

Segue-se a NFL, a Liga Nacional de Futebol dos Estados Unidos, a quarta no mundo. O campeão do campeonato, que ocorre anualmente em Fevereiro, ganha 15,5 milhões de dólares. O beisebol, no caso da Major League Baseball, premeia os seus campeões com 14 milhões.

Cobiçado por muitos patrocinadores o golf tem a sua FedEX Cup a jóia da coroa em que o vencedor arrecada 10 milhões de dólares. Para participar na FedEX Cup é necessário estar classificado entre os melhores nos torneios que a antecedem.

Logo depois do golfe, temos a corrida de cavalos mais bem paga do mundo, a Dubai World Cup Night. 10 milhões de dólares para o vencedor é cerca de 10 vezes mais do que recebe o vencedor do Kentucky Derby, a principal corrida de cavalos dos Estados Unidos.

O Poker já considerado desporto mental pela World Series of Poker foi reconhecido pela Federação Internacional de Desportos Mentais e premeia a sua maior competição com 8,7 milhões de dólares.

“Se o Poker é um desporto mental, o cérebro tem que estar sempre preparado. Aqueles que têm concentração e determinação acabam por se destacar ”, diz o periodista Sérgio Prado no blog da PokerStars. O carácter mental e competitivo do desporto, inclusive, atraiu vários atletas do futebol para as mesas de cartas, como por exemplo Cristiano Ronaldo.

No conjunto destes desportos é notório que quando o assunto é o desporto equestre, a relevância é sempre grande.