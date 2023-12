As competições equestres são eventos nos quais os participantes demonstram habililidade equestre e maneio de cavalos. Não é necessário comparecer ao hipódromo para apostar no sucesso de uma interessante dupla: cavalo e cavaleiro. Muitas casas de apostas, como a 1win, oferecem apostas em corridas populares, transmissões de eventos e exposições. Apresentamos aqui algumas das conhecidas competições equestres internacionais.



Corridas Conhecidas

As corridas são uma disciplina popular e antiga no desporto equestre. São eventos espetaculares preparados com antecedência; uma aposta bem-sucedida no hipódromo pode enriquecer um apostador.

Kentucky Derby

As corridas de cavalos mais antigas e conhecidas nos Estados Unidos. Realizadas anualmente em Louisville, sendo a primeira etapa da Tríplice Coroa, uma série de 3 corridas principais de cavalos. O primeiro evento ocorreu em 17 de maio de 1875 e desde então se tornou um evento tradicional e um dos mais esperados no país. Geralmente ocorre no primeiro sábado de maio.



A corrida tem uma distância de uma milha (aproximadamente 1,6 km), os participantes correm ao redor de uma pista ovalada. O Kentucky Derby é famoso por seus tradicionais chapéus usados pelos frequentadores e pela música “My Old Kentucky Home”, tocada antes do início da corrida.

Grand National

Realizado no hipódromo de Aintree em Liverpool, Inglaterra. É uma das corridas de cavalos mais difíceis e perigosas do mundo, com numerosos obstáculos. A primeira corrida foi em 1839. Atrai a atenção de muitos espectadores e é uma das corridas de cavalos mais tradicionais e famosas do mundo.

A pista do Grand National é uma das mais complicadas e únicas. A corrida tem uma distância de 4 milhas e 514 jardas e inclui 30 obstáculos. O mais famoso, “Broke Back”, é um obstáculo com vala que os cavaleiros e cavalos devem saltar no primeiro e segundo circuito.

Melbourne Cup

Corridas realizadas anualmente no hipódromo de Flemington em Melbourne, Austrália. A primeira corrida foi em 1861.

A distância da Melbourne Cup é de 3,2 km (2 milhas), o que a torna uma das corridas mais longas do mundo nesse tipo de evento. O troféu, conhecido como “Copa de Melbourne”, é feito de ouro e cristal, sendo um dos troféus mais valiosos nas competições equestres.

Prix de l’Arc de Triomphe



As corridas de cavalos mais prestigiosas na França, realizadas nos hipódromos de Chantilly e Longchamp em Paris. A distância da corrida é de cerca de 2,4 quilômetros. A corrida foi realizada pela primeira vez em 1920.

Dubai World Cup

Realizado no hipódromo de Meydan em Dubai. A distância da corrida é de aproximadamente 2000 metros. A primeira Dubai World Cup foi em 1996. Destaca-se pelo alto nível de organização, instalações luxuosas para espectadores e participantes. O prêmio varia, mas sempre atinge vários milhões de dólares americanos.

Breeders Cup

É uma série de corridas nos Estados Unidos que oferece diversas competições em grama e pista. O local de realização muda a cada ano e é realizado em hipódromos conhecidos na América do Norte. Breeders Cup oferece alguns dos prêmios mais altos no mundo das corridas de cavalos.

Portanto, leia sobre os favoritos das corridas, consulte especialistas, visite hipódromos. Quanto a fazer uma aposta ou apenas apreciar os cavalos, decida por si mesmo.