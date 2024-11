«Grey Tonic PS» arrematado por €276.000 (VÍDEO)

No leilão online de 14 garanhões de dressage, organizado pela Schockemoehle Online Auction e que terminou esta terça-feira, o destaque foi «Grey Tonic PS», vendido por impressionantes €276.000, tornando-se no lote mais caro do evento.

Este poldro de 2 anos e meio, filho de Grey Flanell (Grey Flanell x Secret x Zonik), atraiu principalmente licitantes locais e permanecerá na Alemanha, consagrando-se como a venda de maior valor da noite.

O segundo lote mais valioso foi «Lord Romance PS» (Lord Europe x Foundation), um alazão escuro que também protagonizou uma disputa acesa. Este poldro foi arrematado por €270.000 e fica na Alemanha, reafirmando o seu prestígio entre os participantes do leilão.

Em terceiro lugar no ranking de preços, «Blinding Lights PS» (Bonjour x San Amour) foi adquirido por €171.000 e terá como destino os Estados Unidos.

«Viador PS» (Vivaldon x Sir Donnerhall), foi arrematado por um comprador húngaro pelo valor de €13.500.

No total, os 14 poldros movimentaram €1.298.000 em transações.

Alguns destes poldros foram selecionados para aprovação como reprodutores, evidenciando qualidades excepcionais como potenciais estrelas tanto no desporto quanto na reprodução.

