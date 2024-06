XV Ecuextre: «Quatrocento Plus» o mais bem pontuado em Badajoz

O “Festival & Campeonato de Espanha do Cavalo Puro-Sangue Lusitano” organizado pela Associação Espanhola de Criadores de Cavalos Puro-Sangue Lusitano (AEPSL) começou esta quinta-feira nas instalações do Ifeba em Badajoz com aprovação de garanhões.

O cavalo de 4 anos «Quatrocento Plus» (Jasmim Plus x Heroina Plus por Vulcão Pinhais) do criador Dressage Plus e propriedade do mexicano Abelardo Morales Puron, montado por Pablo Garcia Cobos foi aprovado como reprodutor pela AEPSL, tendo obtido 74,50 pontos, a pontuação mais elevada entre os candidatos, na avaliação de reprodutores.

«Quatrocento Plus» passa a ser um novo Reprodutor PSL da Coudelaria Las Morerías, com a classificação de 8 nos 3 andamentos.