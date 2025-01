Wout Jan van der Schans é o novo treinador da Holanda

Wout Jan van der Schans assumiu o cargo de treinador da equipa de saltos holandesa, sucedendo a Jos Lansink, que em outubro passado anunciou não poder continuar a desempenhar a função devido à dificuldade de conciliar o cargo com outras atividades. Como cavaleiro, o holandês Van der Schans participou em Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais e Europeus, e continua ativo no desporto como cavaleiro e treinador.

“Sem dúvida, é um desafio fantástico e que, neste momento, se encaixa perfeitamente nas minhas outras atividades”, afirma Van der Schans sobre a nova função. “O cargo de treinador já tinha sido debatido anteriormente, mas, naquela altura, ainda tinha grandes ambições como cavaleiro. Agora sinto que é o momento certo para dar um passo atrás; quero continuar ativo no desporto, mas não ao alto nível. Além disso, sempre tive muito prazer em orientar outros cavaleiros. Muitos dos cavaleiros de topo de hoje conheço pessoalmente e mantenho uma excelente relação com eles. Também nos conhecemos de competições por equipas, o que nos permite saber o que esperar uns dos outros e como abordamos o desporto.”

Os preparativos para os próximos concursos internacionais de grande importância, como o Jumping de Amsterdão e as duas primeiras etapas da Longines League of Nations, em Abu Dhabi e Ocala, já foram iniciados por Jos Lansink. Van der Schans comenta: “O planeamento para essas competições exige muito trabalho, com uma preparação meticulosa e atempada, algo que o Jos já começou a organizar. Nas próximas semanas, vou reunir-me com ele diversas vezes para assegurar uma transição fluida no comando da equipa.”

Van der Schans teve uma longa e bem-sucedida carreira como cavaleiro, competindo nas Olimpíadas, Campeonatos Mundiais e Campeonatos Europeus. Inicialmente, como o seu pai Piet, destacou-se no hipismo, chegando a ser campeão da Holanda na disciplina de saltos duas vezes. Em 1988, saltou com Treffer nas Olimpíadas de Seul, onde a equipa terminou em quinto lugar.