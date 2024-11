Werth triunfa em Estugarda, dominando o palco da Dressage (VÍDEO)

A número 1 do mundo, Isabell Werth, deu mais uma aula magistral em Estugarda (GER) neste sábado à noite, conquistando a segunda vitória consecutiva na temporada 2024/25 da FEI Dressage World Cup™. Desta vez, competindo com Wendy de Fontaine, Werth garantiu uma vitória expressiva na terceira etapa da Liga da Europa Ocidental, alcançando 86,745% no Freestyle.

A belga Larissa Pauluis entrou para a história ao conquistar o segundo lugar com Flambeau, conseguindo a sua melhor pontuação de 80,395%.

Em terceiro lugar, a alemã Bianca Nowag-Aulenbrock e Florine OLD conseguiram 79,225%. O resultado de Nowag-Aulenbrock não apenas lhe garantiu o terceiro lugar, mas também a colocou no topo do ranking da Liga da Europa Ocidental da FEI Dressage World Cup™.

Resultados AQUI

Ranking da Taça AQUI