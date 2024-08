Vírus do Nilo Ocidental encontrado em cavalos na Alemanha

Em Brandenburg, três cavalos testaram positivo para o vírus da febre do Nilo Ocidental. A doença já havia sido detectada em dois cavalos no distrito de Potsdam-Mittelmark na semana passada, disse um porta-voz do distrito. Na passada sexta-feira, foi relatado um terceiro caso. Os três animais estavam num estábulo em Berliner Speckgürtel, Alemanha.

Os animais apresentavam sintomas nervosos, como espasmos, mancar e desmaios, de acordo com o porta-voz.

De acordo com o Instituto Friedrich-Loeffler (FLI), receia-se que o vírus sobreviva bem no inverno, em mosquitos nativos na Alemanha. Há indícios de que o vírus está estabelecido em Berlim, Brandenburg, Saxônia-Anhalt e Saxônia. Desde 2019, há casos isolados de infecção em humanos e, de acordo com o Instituto Robert Koch, apenas uma pequena proporção daqueles infectados apresenta sintomas.

O vírus da febre do Nilo Ocidental, sendo uma doença animal notificável, também foi detectado noutros países da União Europeia, que já implementou medidas para monitorizar e controlar a disseminação do vírus na população animal, especialmente em cavalos.