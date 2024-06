Vimeiro: Vencedores da Taça da Juventude 2024

No último fim de semana, decorreu no Centro Hípico Hotel Golf Mar, no Vimeiro, a Taça da Juventude e o CSN-B, eventos que consagraram os seguintes jovens cavaleiros:

No escalão de Juniores, Francisco Gião, montando Mario van Sint-ann, sagrou-se vencedor da Taça da Juventude com 20 pontos nas três classificativas. Leonor Alves, com Fakir, ficou na segunda posição com 30 pontos.

No escalão de Iniciados, Carolina Sousa brilhou montando Treizieme de Courthoe, conquistando a Taça após as três classificativas com zero pontos. Um desempate entre Clara Ferreira e Duarte Henriques foi necessário para determinar o segundo lugar. Clara Ferreira, com Doolittle, obteve um total de 8 pontos em 56,72 segundos, terminando na segunda posição, enquanto Duarte Henriques e Jesabel completaram o pódio.

Nos Juvenis, Simão Madeira, com Herói, venceu 12 pontos de penalização. Para apurar o segundo classificado, foi necessário um desempate entre Maria Oliveira (Millroad Flamenco) e Christopher Alves (Iconcad’ora Parisol), acabando Maria Oliveira por assegurar a segunda posição. Christopher Alves terminou em terceiro lugar.

Nos Pré-Juniores, Mafalda Ramos, com Qasqai 7, venceu a Taça com um total de 8 pontos nas três classificativas. Maria Lúcio, com Everest, ficou na segunda posição.

Nos Pré-Juvenis, foi necessário um desempate entre as três primeiras classificadas, que chegaram à final com zero pontos nas três classificativas. Savannah Frances Waterhouse, com Ícaro, sagrou-se vencedora com o melhor tempo de 58,05 segundos. Stefaniia Chobanian ficou em segundo lugar com Gojira, enquanto Marta Viegas completou o pódio com Tutti Quanti Tame.

No domingo, Victoria Burd, montando Unique d’Elbe, conquistou o Grande Prémio do CSN-B após um desempate sem faltas, registando o melhor tempo de 31,48 segundos entre os cinco conjuntos que disputaram o desempate e terminaram com zero pontos. Martim Portela de Morais ficou em segundo lugar com Kyra Lh, enquanto Felipe Guinato, com Love It, terminou em terceiro.

Resultados completos AQUI