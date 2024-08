Vem aí a Feira Medieval de Palmela

É melhor começar já a pensar no traje que vai levar para surpreender os visitantes da Feira Medieval de Palmela. O evento que nos leva numa viagem ao passado está de volta ao castelo e ao centro histórico da vila entre os dias 27 e 29 de setembro.

A edição deste ano promete levar todos os participantes numa viagem pelo mundo medieval da região, onde se dará a conhecer o quotidiano das pessoas que ali viviam. Não vão faltar os habituais torneios de cavaleiros, cortejos noturnos, mercados e danças antigas.

“Um Cavaleiro de Santiago para Alcaide-Mor de Palmela” é o tema que dá mote à nona edição da Feira Medieval de Palmela, que se vai desenrolar no século XV. “D. João, o denominado Príncipe Prefeito (futuro rei D. João II), governante e perpétuo administrador da Ordem de Santiago, escolhe o cavaleiro Antão de Faria, seu camareiro-mor e conselheiro para alcaide-mor de Palmela, em 1475. Esta terá sido uma das primeiras iniciativas do novo Mestre, a justificar a importância de garantir que no Castelo de Palmela liderava um homem da sua confiança, ligado à casa real”, lê-se na descrição do cenário.

Ao longo dos três dias poderá viver na primeira pessoa esta recriação histórica, que passa pela realização da feira franca com os seus mercados e artesãos. A animação nos acampamentos temáticos, os torneios e os cortejos também não vão faltar num dos maiores eventos medievais do País.

O cortejo noturno e o cortejo entre o mercado municipal e o castelo vão acontecer no Terreiro do Relógio, enquanto que no Revelim Norte, por exemplo, estará instalado o Acampamento Velhos Tempos, onde poderá participar em oficinas de fabrico de velas ou sobre a origem do fogo.

Caso vá até à feira, não precisa de ir vestido a rigor. No entanto, existe um serviço de aluguer de trajes típicos da época medieval junto à entrada do recinto, contribuindo para o reforço da identidade do evento. Este serviço é assegurado pela ALIUSVETUS — Associação Cultural História e Património.

O aluguer de traje inclui o ingresso de entrada (pulseira) no recinto. Os bilhetes já estão à venda, no Posto de Turismo de Palmela e Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, ou online e a entrada para um dia custa 4€, mas também pode comprar o passe diário por 8€.

Com organização da autarquia de Palmela, a feira medieval pretende dar à população e visitantes uma visão do que a vila terá sido no passado e mostrar a sua importância incontornável na história de Portugal. Para conhecer o programa em detalhe pode visitar o site do município de Palmela. Fonte: Sara Lopes (NIT)