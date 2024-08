Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (29 Jul / 04 Ago)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

CSN** Laredo horse & Fun Week 1 – 2024

INTERNACIONAL:

FEI North American Youth Championships – CSI2* GREAT LAKES EQUESTRIAN FESTIVAL V

FEI Eventing European Championships for Ponies 2024 – Westerstede

Kentucky Summer Classic

CSI3* HITS-on-the-Hudson VI

WEC Ocala Summer Series VIII

CSI2*1*YH Summertour Azelhof W2 + BK/CH BE 7yr old horses

USEF Pony Finals 2024

LEILÕES:

Normandie Queens Auction

Hybrid-Fohlenauktion Überflieger auf den Immenhöfen/Donaueschingen

CORRIDAS DE CAVALOS:

Renntag Köln

Renntag Dresden / Düsseldorf

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.