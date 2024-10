Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (28 Out /03 NOV)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

XLV Trofeo Princesa de Asturias 2024

CDN3* Final LIGA NACIONAL DE DOMA CLÁSICA 2024 – Dos Lunas Polo Dressage 2024

INTERNACIONAL:

IV Andalucía October Tour 2024 – Week 3

Autumn MET II – week 1 – 2024

FEI World Cup™ Jumping-Dressage-Driving 2024-2025 I WEL – Lyon

CSI5* Major League Show Jumping Monterrey I

CSI2* Royan

Samorín DANUBE CHAMPIONS tour – October week 2 – 2024

AGRAVIS Cup Oldenburg

AUTUMN TOUR WEEK 1 CSI2*/CSI1*/CSIYH* Peelbergen

Tournée des As – Le Mans

Jumping Pro-Am Deauville

Addington Equestrian – 3 Day British Showjumping Show

Dressurfestival der DSG Bliesgau

Jumping Pro-Am Saint Lô

LEILÕES:



Flanders Embryo Auction – Samorin

CORRIDAS:



Renntag Halle

Renntag Köln

