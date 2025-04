«Químico OC» é vendido para o Reino Unido

O poldro «Químico OC» (Medidor OC x Jaente OC por Ezalo), de 5 anos, criado pela Coudelaria Ortigão Costa e propriedade de Ana Luísa França Limpo, foi recentemente adquirido por Sasha Wilson e seguirá em breve para o Reino Unido.

Reconhecido pelas suas qualidades promissoras, «Químico OC» reforçará a presença internacional da Coudelaria Ortigão Costa, consolidando ainda mais a sua reputação como referência na criação de cavalos pretos de elite.

A sua trajetória no novo lar será acompanhada com grande expectativa, representando com distinção a excelência da criação Lusitana.