Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (31 MAR / 06 ABR)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

PSCJ ANCCE Cordoba 2025

Campeonato de España Universitario Hípica (doma clásica y salto de obstáculos) UCJC Sports Club

CSN 5* Real Club Pineda – Abril 2025

INTERNACIONAL:

FEI World Cup™ Finals Jumping-Dressage-Vaulting 2025

FEI Jumping Nations Cup Youth™ 2025 – Opglabbeek

CSI4* Guadalajara 2025

Circuito Metropolitano de Adiestramiento México – Rancho Salazar 2025

World Equestrian Center Ohio Winter Classic #17

SPRING TOUR WEEK 1 CSI2*/1*/YH* Peelbergen

CSI3* Gassin – St-Tropez

SACRAMENTO SPRING CLASSIC 2

Dressage at TerraNova CDI-3*

STX Cyclus 2: Lier

CSI3* Compiègne Classic

Festival 4 Dressage

Dubai World Cup

LEILÕES:

Hengstschau Hof Thelker

Oldenburger Frühjahrsauktion – Online Präsentation der Auktionspferde

Horse Auction Belgium

VDL Stud Hengstenshow

Helgstrand stallion show 2025

Westfälische OnLive Frühjahrs-Auktion

Stallion Show Harrie Smolders 2025

CORRIDAS:

Renntag Mülheim

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.