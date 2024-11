Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (25 NOV / 01 DEZ)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

Copa del Rey de Doma Vaquera 2024

Barcelona Christmas Tour 2024 – CSI2* Noviembre – Real Club de Polo de Barcelona 2024 (Week 29

INTERNACIONAL:

IFEMA Madrid Horse Week – FEI World Cup™ Jumping-Dressage 2024-2025 I WEL

Sweden International Horse Show | FEI Driving World Cup 2024-2025

Autumn MET III week 1 – 2024

GNP CAMPEONATO NACIONAL DE SALTO 2024 & CSI2*

World Equestrian Center Ohio Winter Classic #1

CSI2* Ornago – Malaspina

Aachen Jumping Youngstars

CSI**/YH X-mass Tour Sentower W2

LEILÕES :

Schockemoehle Online Auction – 2.5 yo Dressage Stallions