Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (21 Out /27 Out)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

CSN3* Heras Autumn Showjumping 2024

INTERNACIONAL:

IV Andalucía October Tour 2024 – Week 2

Washington International Horse Show – Longines FEI Jumping World Cup™ 2024-2025 I NAL – Washington

Longines FEI Jumping World Cup™ 2024-2025 | WEL – Helsinki

CDI3* + Campeonato Brasileiro Adestramento Senior 2024

World Equestrian Center Ohio Fall Classic 5

Aubenhausen LIVE – Mit Bindungs- und Basisarbeit zum Erfolg

Brownland Farm Autumn Classic

Del Mar October Classic National

Bicton – October International Horse Trials

CSI4* Saint Lô

CSI2* Dunkerque

CSI3* St Tropez – Gassin

Deutscher Voltigierpokal M-Gruppen und Doppel

CDI Partynice 2024

Spring Late Entry Gut Winkelacker

Boulerie Master Dressage 2024

LEILÕES:



Qualifications Selle Français – Mâles 2 & 3 ans – St Etienne de Tulmont

Qualifications Selle Français – Mâles 2 & 3 ans – Saumur

Holsteiner Herbstevent mit Sattelkörung, Kurz-VA und Elite-Auktion

KWPN – Eindexam Tuigpaardendag

Herbst-Offerten – Celler Online-Auktion

CORRIDAS:



Renntag Hannover

