Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (09 / 15 DEZ)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

CSN3* Christmas Jumping 2024

Copa FHM 2024

INTERNACIONAL:

Autumn MET III week 3 – 2024

CHI de Genève – Grand Slam of Showjumping & FEI Driving World Cup™ 2024 -2025 I Geneva

FEI Jumping World Cup™ Arab League – Riyadh CSI5*

CSI5* Major League Show Jumping Final – La Quinta

CSI2*1*YH X-Mas tour Azelhof W2

WEC Ocala December Series Week II | FEI CSI3*

CDI-W World Equestrian Center – Ocala December Dressage

Al Forsan International Showjumping CSI4*

X-MAS TOUR WEEK 2 CSI2*/CSI1*/CSIYH* Peelbergen

CSI3* Lille Horse Event

FEI Jumping World Cup™ Arab League – Riyadh CSI4*

CSI5* Major League Show Jumping La Quinta

LEILÕES :



Trigon Auctions December 2024 – 3 Year Olds

Adventsauktion – Celler Online-Auktion

Championnat Selle Français – Mâles 2 & 3 ans – Saint Lo

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.