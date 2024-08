Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (05 Ago / 11 Ago)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

INTERNACIONAL:

CSN** Laredo horse & Fun Week 2 – 2024

CDN3* Heras Horses & Events Dressage Summer Tour (1) 2024

CDN3* Heras Horses & Events Dressage Summer Tour (2) 2024

CSI Houten

WEC Ocala Summer Series IX

CSI3* GREAT LAKES EQUESTRIAN FESTIVAL VI

CSI4* Longines Deauville Classic

British Young Horse Championships CSI2* – Hickstead

LEILÕES

Elite-Fohlen- und Zuchtstuten-Auktion

Flanders Foal Auction – Opglabbeek

Fences Deauville Classic Auction

FOHLENSOMMER – Fohlenschau Zuchthof Wadenspanner & Gut Wettlkam

FOHLENSOMMER: 32. Vechtaer Fohlenmarkt mit der Möglichkeit zur Prämierung und Registrierung

CORRIDAS DE CAVALOS:

Renntag Köln

Renntag München

Renntag Berlin-Hoppegarten

