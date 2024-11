Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (04 NOV / 10 NOV)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!

NACIONAL:

8º Campeonato de España de Saltos Veteranos 2024 (Real Club Pineda)

INTERNACIONAL:

Autumn MET II week 2 – 2024

Longines FEI Jumping World Cup™ 2024-2025 I NAL – Toronto

Jumping Verona – Longines FEI Jumping World Cup™ 2024-2025 | WEL

Jumping Indoor Maastricht – FEI Driving World Cup™ 2024-2025

CSI5* La Silla GNP 2024 S2

JUMPING MEXICO TOUR (Copa de Naciones & CSI2*) 2024

World Equestrian Center Ohio Midwest Indoors I

WEC Ocala November Series Week I

CSI2*1*YH Autumntour Azelhof W1

CSI** Riesenbeck International

CSI2* Villers Vicomte

CDI3* Le Mans

YOUTH CSI Peelbergen – CSI1*, CSIJ-A, CSICh-A, CSIP, CSIU25-A, CSIU25YJ-A

Jumping Pro-Am Deauville

Split Rock Aiken 1 CSI2*

LEILÕES:



Qualifications Selle Français – Mâles 2 & 3 ans – Chazey sur Ain

Qualifications Selle Français – Mâles 2 & 3 ans Rosières aux Salines

21. Trakehner Kamingespräch

Verdener Auktion Online – Reitpferde – November 2024

Schockemoehle Online Auction – Dressage Horses & Show Jumpers

CORRIDAS:



Renntag München

