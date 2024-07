Summer Tour: Rodrigo Giesteira Almeida vence Grande Prémio (VÍDEO)

A segunda semana do Summer Tour, organizado pelo Clube Hípico do Norte em Esposende, terminou com o triunfo de Rodrigo Giesteira Almeida no Grande Prémio (CSI2*), que distribuiu €28.250 em prémios.

Montando o jovem garanhão de 8 anos, o Hanoveriano Sambuca (Singular LS La Silla x Carafina por Cardento), Rodrigo Giesteira Almeida alcançou o melhor tempo de 40,62 segundos no desempate entre os três conjuntos que terminaram sem faltas. Além disso, Rodrigo conseguiu um 10º lugar com o KWPN Kamal nesta prova. Duarte Seabra foi o segundo classificado com Dourados 2 (41,03 segundos), enquanto Hugo Carvalho e Kilate N terminaram em terceiro lugar (41,93 segundos).

Filipe Malta da Costa e Iwan B, vencedores do Grande Prémio no último domingo, ficaram às portas do pódio em quarto lugar, e em quinto com Elton de St. Jean.

Dos 45 conjuntos que disputaram esta prova, desenhada pelo chefe de pista internacional José Santos e composta por 13 obstáculos a 1,45 metros, apenas 8 terminaram o percurso inicial com zero pontos e disputaram o desempate.

