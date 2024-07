Summer Tour I: Filipe Malta da Costa vence Grande Prémio (VÍDEO)

Organizado pelo Clube Hípico do Norte e com o apoio da Câmara Municipal de Espinho, o Summer Tour é actualmente dos maiores eventos equestres de Portugal, composto por dois concursos de saltos (CSI2*). Este evento prestigioso conta com a participação de mais de 370 conjuntos de vinte nacionalidades diferentes. A primeira competição decorreu no passado fim de semana, e a segunda ocorre no próximo e termina no domingo, dia 7 de junho.

Com esta iniciativa, a autarquia de Espinho visa proporcionar experiências turísticas e desportivas únicas, dinamizando o concelho. A organização atribuiu um prémio monetário total de 94.000€ às principais provas dos dois concursos.

O cavaleiro português Filipe Malta da Costa, montando o castrado KWPN Iwan B, foi o grande vencedor do primeiro Grande Prémio do Summer Tour I disputado no último domingo. Rodrigo Giesteira Almeida ficou em segundo lugar com Karonia L, enquanto Hugo Carvalho completou o pódio com Kilate N.

Dos 37 conjuntos que participaram nesta prova rainha, com obstáculos a 1,45m, apenas oito conseguiram completar o percurso inicial sem faltas e disputaram o desempate. No desempate, apenas três conjuntos conseguiram percursos duplos sem faltas.

Os jovens cavaleiros Vasco Escudeiro (Mill’s Sheridan) e Madalena Eloy (Forestelle des Cinq Chene), que se preparam para o Campeonato da Europa de Saltos da Juventude a decorrer em Kronenberg, Holanda, de 16 a 21 de julho, optaram por não saltar o desempate, poupando assim as suas montadas.

