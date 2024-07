«Sublime JCL» eleito Campeão dos Campeões em Ponte Lima

A 16.ª edição da Feira do Cavalo de Ponte de Lima, realizada de 4 a 7 de julho na Expolima, consagrou como Campeão dos Campeões e Campeão Macho o poldro “Sublime JCL” (2 anos), (Jasmim Plus x Neblina JCL por Altivo), do criador e proprietário Coudelaria JCL. O título de Campeã Fêmea foi atribuído a «Nursula” (7 anos), (Zaire x Ursula por Xaquiro), do criador e proprietário Coudelaria Leonardo Franco, que já havia sido medalha de ouro no Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano no mês transacto.

A Coudelaria Leonardo Franco foi eleita “Melhor Criador 2024”, e Nathaniel Daço Santos recebeu o título de melhor apresentador.

O Concurso de Modelo e Andamentos destacou o Cavalo Lusitano em duas categorias: Prova de Machos e Prova de Fêmeas. Confira os resultados:

