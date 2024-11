Schockemöhle Online Auction: 14 jovens garanhões de alta qualidade

Abrimos o nosso baú de tesouros e oferecemos 14 jovens garanhões de ensino no Schockemöhle Online Auction, a maioria já aprovada para licenciamento. Os seus pedigrees já lhes proporcionam tudo o que precisam para uma carreira de grande sucesso como reprodutores.

Por exemplo, «Satisfaction PS» de Sandro Hit (#5), é meio-irmão do Bundeschampion, vencedor duas vezes do teste de desempenho de garanhões e vencedor do prémio principal de Oldenburg, «Escanto PS» ou «Grey Tonic» (#14), cuja avó, Zantana, foi bem-sucedida em competições de dressage de nível Grande Prémio e também produziu os astros «Debutant PS» e «Fürst Zonik PS».

É claro que também pode ver pessoalmente os garanhões de dois anos e meio e candidatos ao licenciamento antes do início do nosso Schockemöhle Online Auction no domingo, 24 de novembro, que terminará na terça-feira, 26 de novembro, às 19h.

Prepare-se para ficar maravilhado com a qualidade e potencial destes poldros. A Schockemöhle Online Auction continua a ser a escolha ideal para aqueles que procuram a excelência.

Veja a colecção AQUI