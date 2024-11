«Romeo Plus» Campeão de Campeões da Feira Nacional do Cavalo 2024

«Romeu Plus» de 3 anos, (Escorial x Ivana Plus por Peralta Pinha) da criação da Dressage Plus – Desporto Equestre Lda e propriedade da Lusitanos Premium SLV, apresentado por Ricardo Moura Tavares é o campeão da raça Lusitana do LXIV Concurso Nacional Oficial de Apresentação do Cavalo de Sela e XXV Feira Internacional do Cavalo Lusitano. Num confronto inédito, também disputou este prestigiado título o promissor poldro «Palpite Plus» (Rubi x Saga por Galan), da mesma criação, que conquistou a medalha de ouro na classe de cavalos montados de 5 anos.

Na classe de poldros de 3 anos, além de «Romeo Plus», receberam medalhas de ouro, «Rijo de Cais» (Jasmim Plus x Glicinia de Cais por Carriço) da Casa Cadaval SA, «Rossio da Brôa» (Embaixador da Brôa x Diana da Brôa por Varão da Brôa) do criador Manuel Tavares Veiga, «Real DR« (Lux-DR x Harmonia DR por Altivo» da criadora Maria de Jesus Duarte Rico e «Ramiro de Cais» (Miura de Cais x Genova do Carrefe por Açucar do Pinheiro) da Coudelaria Casa Agricola de D. Irlanda Saraiva Lda., propriedade de Manuel Rios Castellet.

Já o título de campeão de raças foi atribuído ao Cruzado Português de 4 anos «Quebra Nozes da Ajuda» (Douro x Garota II da Ajuda por Bijou), do criador e proprietário João Inácio Barata Freixo.

O Concurso de Modelo e Andamentos contou com a inscrição de 79 animais (+ 23 animais do que no ano transacto) nas seguintes categorias:

Lusitanos de 3 anos – 19 animais; Lusitanos de 4 anos – 22; Lusitanos de 5 anos ou mais – 22; Luso Warmblood – 1 de 4 anos; Português de Desporto de 3 anos – 3 animais; 3 de 4 anos; 1 de 5 anos ou +; Puro Sangue Árabe de 3 anos, 1; Puro Sangue Árabe de 5 anos ou mais – 6; Ango-Árabe – 1 de 5 anos.

Este evento reforça a excelência e o prestígio das raças, evidenciando o alto nível dos criadores e o brilhante futuro dos jovens exemplares.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu ao final da tarde desta quinta-feira no Largo do Arneiro.

Resultados completos AQUI