Richard Vogel brilha em Estugarda

Richard Vogel garantiu o primeiro lugar na classificativa da Longines FEI Jumping World Cup™ em Estugarda, Alemanha. Após vencer em Lyon há duas semanas montando o garanhão United Touch S, o cavaleiro alemão repetiu o feito, desta vez diante do seu público.

O segundo lugar foi conquistado pelo irlandês Denis Lynch, montando Brooklyn Heights, enquanto o francês Kevin Staut ficou em terceiro com Dialou Blue PS.

Com os 15 pontos de qualificação obtidos nesta etapa, Vogel soma agora 49 pontos na classificação provisória, assegurando a sua presença na final em Basileia, Suíça, em abril do próximo ano.

Representando Portugal, Rodrigo Giesteira Almeida, vencedor do Grande Prémio em Kronenberg (Holanda) no início deste mês com a égua KWPN de 9 anos Karonia L, ficou na 20ª posição. O atleta português penalizou 8 pontos na primeira mão.

O percurso em Estugarda mostrou-se altamente técnico e exigente, com apenas três conjuntos conseguindo terminar sem faltas dentro do tempo permitido. Oito conjuntos optaram por retirar.

