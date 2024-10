Resultados da Taça de Portugal de Trote e Galope

O Hipódromo Municipal de Carvalho voltou a ser o palco de grandes emoções, atraindo centenas de entusiastas para assistir, pela primeira vez, a uma prova da prestigiada Taça de Portugal, juntamente com as provas da 16ª Jornada do Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope.

A Taça de Portugal, um dos três mais importantes prémios do calendário nacional, teve a sua estreia em Celorico de Basto no último domingo (20). Na corrida de galope, o Jockey Renato Pereira foi o vencedor, enquanto António Bessa, na modalidade de trote atrelado, foi o grande vencedor. O cavalo Pocket Boy da Quadra Quinta das Figueiras sagrou-se campeão nacional com o Jockey João Santos no Hipódromo de Carvalho, coroando assim um dia memorável para o desporto equestre.

Os resultados ficaram assim ordenados:

1ª Manga

Grau 5 – 2200 Metros

🥇Birdie (N°3) – Quadra Supermercados Cardoso – Jockey Paulino Oliveira

🥈Pocket Boy – Quadra Quinta das Figueiras – Jockey João Santos

🥉Blue Chanel – Quadra Manuel Ferreira da Silva – Jockey Augusto Gusto Pereira

2ª Manga

Grau 5 – 2.000 Metros

🥇Boute en Train (N°3) – Quadra Maia Lidador – Driver Frederico Martins

🥈Au Temps Dubonheur – Quadra I Love My Horse – Driver Júnio Coelho

3ª Manga

Grau 5 – 1.600 Metros

🥇Stirling (N°3) – Quadra Cidade Berço – Jockey Paulino Oliveira

🥈Mrs Jennings – Quadra Serrinha – Jockey Diogo Duarte

🥉Cosmic Goddess – Quadra Anaisa & Lucas – Jockey Filipe Vaz

4ª Manga

Grau 9 – 1.000 Metros

🥇Fidalgo (N°8) – Quadra Nature Horse – Jockey Vitória Guimarães

🥈Pimenta Meaes – Quadra São Bento – Jockey Matilde Costa

🥉Marques Sebes – Quadra Nature Horse – Jockey Martim Martins

5ª Manga

Grau 5 – 2.000 Metros

🥇Dollar Du Plain (N°5) – Quadra Mustang – Driver António Bessa

🥈Don Tresor – Quadra Mustang – Driver Miguel Angel

🥉Frisson Du Quesne – Quadra Maia Lidador – Frederico Martins

6ª Manga

Grau 5 – 1.600 Metros

🥇Wailea Nights (N°7) – Quadra Rafa Rodrigues – Jockey Diogo Duarte

🥈Khamalgane – Quadra Maia Alfe – Jockey Renato Pereira

🥉Aroha – Quadra Irmãos Martins – Jockey Filipe Vaz

7ª Manga

Taça de Portugal – Trote Atrelado

Grau 3 – 2.300 Metros

🥇Fontou de Payre (N°4) – Quadra Celv – Driver António Bessa

🥈Fameux – Quadra Maia Lidador – Driver Rui Pinheiro

🥉Hammerless – Quadra André Reis – Driver André Reis

8ª Manga

Taça de Portugal – Galope

Grau 3 – 1.800 Metros

🥇Grilo (N°6) – Quadra Paulo Alves Júnior – Jockey – Renato Pereira

🥈Remember Me – Quadra Paulo Abreu – Jockey Augusto Pereira

🥉The Gorgeous – Quadra Silver – Jockey Diogo Duarte

Resultados completos AQUI