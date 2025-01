Resultados da 3ª Jornada de Aprovação de Reprodutores no II Salão do Cavalo Lusitano

O II Salão do Cavalo Lusitano encerrou neste domingo com grande êxito, marcado pela ilustre presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa.

Realizado no Picadeiro General Duarte Silva entre os dias 23 e 26 de janeiro, o evento reuniu apaixonados pelo cavalo Lusitano, criadores nacionais e internacionais, proprietários e o público em geral. Com bancadas lotadas durante os três dias, o Salão foi um verdadeiro sucesso graças à impecável organização da APSL, que garantiu momentos memoráveis e consolidou a importância desta celebração para a raça Lusitana.

Na 3ª jornada de aprovação de garanhões, 31 exemplares foram avaliados. Destes, 9 não atingiram os requisitos para aprovação, enquanto 4 foram retirados. Apesar disso, o evento foi marcado por apresentações de grande destaque, refletindo o alto nível dos participantes.

Um dos momentos de maior relevância foi a avaliação de «Lorde D’Atela» (Destino dos Pardinhos x Dulcinea D’Atela por Soberano), do criador Francisco Bessa de Carvalho e apresentado pelo cavaleiro Renato Rodrigues. «Lorde D’Atela» conquistou a pontuação mais elevada do dia, com impressionantes 74,25 pontos.

No total, dos 109 cavalos inscritos no evento, 70% foram aprovados, enquanto 30% ficaram abaixo dos critérios. Vale ressaltar que cerca de 28 exemplares alcançaram a nota 7 para os três andamentos, demonstrando a qualidade técnica e genética que o cavalo Lusitano continua a oferecer.

Resultados – domingo 26/01/24



Fonte: Nadege Labrecque