Resultados: Campeonatos de Cavalos Novos 2024 – Alter do Chão

A Coudelaria de Alter foi o cenário escolhido para os Campeonatos de Cavalos Novos, realizados entre os dias 2 e 6 de outubro. Durante esse período, sediou o Campeonato de Cavalos Novos de Saltos.

Paralelamente, entre 2 e 5 de outubro, o local também acolheu o Campeonato de Cavalos Novos de Dressage 2023, enriquecendo a programação equestre deste último fim de semana.

Final Cavalos Novos de Saltos de Obstáculos 2023

Cavalos de 4 Anos – 28 participantes

Brilhante prestação do garanhão KWPN «Pavarotti» (Ludovic x Espe), montado por António Matos Almeida que na final de domingo após um desempate muito bem disputado, terminou as 3 classificativas e o desempate sem faltas, conquistando assim a Medalha de Ouro. Medalha de prata para o castrado «Pink Floyd» (Cantona TN x Catlin Z) montado por Rafael Carvalho, enquanto o bronze foi para Francisco Fontes com o macho belga «Origami du Val du Geer» (Vagabond de La Pomme x Easy Star du Val du Geer).

Resultados AQUI

Cavalos de 5 Anos – 5 participantes

Na final para Cavalos de 5 anos sagrou-se campeã a égua Cruzado Português «Pérola» (Hino a Baloubet x Xangai), montada por Diogo Ramires. Medalha de prata para o garanhão Cruzado Português «Petrus» (Upercut Kervec Mãe x Bailly du tm) montado por Francisco Fontes e o bronze para Gonçalo Pinto com o garanhão KWPN «Oakley Raijminka» (Ibolensky x Raijminka).

Resultados AQUI

Cavalos de 6 Anos – 14 participantes

Na final para Cavalos de 6 Anos, o garanhão CP «Opikor-CID (Epicor da Gandarinha x Quattro B montado por Francisco Fleming terminou as três classificativas sem faltas vencendo nesta categoria. António Matos Almeida foi segundo classificado com a égua Hanoveriana «Vogue» (Voltaire x Escada) e Hugo Tavares fechou o pódio com a égua KWPN Nelleke H (Chilli Willi x Toy H).

Resultados AQUI

Cavalos de 7 Anos – 9 participantes

Na final para Cavalos de 7 Anos, conquistou a Medalha de Ouro a égua Oldenburger «Clair Matin PS» (Chocoon Blue x Ploum Ploum) montada por António Matos Almeida. Medalha de Prata para o Português de Desporto «Nabin S» (Gabin Val du Geer x Libero) montado por Carolina Gonçalves, enquanto Francisco Fontes conquistou o bronze com «Morgan Free» (Freeman VDL x Angie 154).

Resultados AQUI