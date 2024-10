Resultados: Campeonatos de Cavalos Novos 2024 – Alter do Chão

Decorreu entre 2 e 6 de Outubro na Coudelaria de Alter, o Campeonato de Cavalos Novos de Dressage 2024.

Os resultados ficaram assim ordenados:

Cavalos de 4 Anos – Frederico Almeida com o garanhão PD Quinto Imperio QB (Jasmim Plus x Flor Plus), propriedade da CLE-Compra e Venda de Cavalos destacou-se ao conquistar a medalha de ouro com a média final de 75,837% (73,274% + 78,400%). Mariana Silva com a égua PSL Quadr do Seixo (Dragão das Figueiras x Essencia) propriedade de Nelson José da Silva Roque conquistou a prata com 74,642% (72,083% + 79,200%) e Diogo Raimundo com o castrado DWB Mollegardens Furstensfrieden propriedade de Diogo de Mendonça Raimundo recebeu o bronze com a média final de 75,112% (72,024% + 78,200%).

Cavalos de 5 Anos – Mafalda Galiza Mendes conquistou a medalha de ouro montando o castrado Hanoveriano Belcanto HB (Benicio x Roberta HB), propriedade da Clínica Veterinária Dallas Lda. A dupla destacou-se ao alcançar a pontuação mais elevada do campeonato, com uma impressionante média final de 88,70% (75,00% + 86,20%). A recordar que este conjunto já havia conquistado a medalha de ouro no critério para cavalos de 4 anos no ano anterior, com uma média final de 80,60%.

Nuno Silva com o garanhão PSL Perfeito Concelhos (Escorial x Uquita) do criador e proprietário, Nuno Manuel Marceliano, recebeu a prata com 79,40% (80,600 + 78,200%) enquanto Vasco Mira Godinho com o PSL Pimenta da Hermida (Escorial x Java da Hermida) propriedade Coisas do Campo Lda, recebeu o bronze com 74,30% (72,800% + 75,800%).

Cavalos de 6 Anos – Medalha de Ouro para o PD Offley Plus (Furst Romancier x A-Pik Girl Plus) propriedade de Cle – Compra e Venda de Cavalos, Unipessoal Lda, montado por Frederico Almeida que conseguiu 79,40% (79,400% + 79,400%). Francisco Vila Nova recebeu a medalha de prata com a égua Oldenburger Fein Dame (Feinrich x L-Kokett) propriedade da Coudelaria Vila Nova, Lda. com a média final de 79,30% (78,600% + 80,0%), enquanto Vasco Mira Godinho e o PSL Ofi dos Cedros (Distúrbio x Impureza dos Cedros) do criador e proprietário Coudelaria Quinta dos Cendros Lda. recebeu o bronze.

Cavalos de 7 Anos – Medalha de Ouro para o PSL Nogá (Rubi x Farrusca) do criador e proprietário Coudelaria Felix da Costa montado por Nuno Chaves de Almeida que alcançou 75,60% (75,897% + 75,315%), enquanto Justine Esteve recebeu a medalha de prata com o garanhão Hanoveriano Voulez-Vous by VD (Vitalis x Samoa) propriedade de Vanderbcq François com a média final de 73,920% (73,868 + 73,972%).

